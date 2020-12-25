Зеленский объяснил свою позицию по Минским соглашениям
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Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус».
По словам Зеленского, он считает, что« украинские власти из минских договорённостей просто так выйти не могут».
«Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — RT). Но лично я бы вышел», — заявил украинский президент.
Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения и договорённости в нормандском формате являются основой урегулирования конфликта в регионе.