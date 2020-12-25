Зеленский объяснил свою позицию по Минским соглашениям

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не может выйти из минских договорённостей, поскольку в этом случае вероятно снятие санкций с России.

Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус».

По словам Зеленского, он считает, что« украинские власти из минских договорённостей просто так выйти не могут».

«Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — RT). Но лично я бы вышел», — заявил украинский президент.

Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения и договорённости в нормандском формате являются основой урегулирования конфликта в регионе.