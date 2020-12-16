На Украине назвали Минские соглашения основой урегулирования в Донбассе

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения и договорённости в нормандском формате являются основой урегулирования конфликта в регионе.

«Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции — основой урегулирования является весь комплекс договорённостей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также минские договорённости как таковые», — приводит ТАСС сообщение украинской делегации.

Кравчук отметил, что Киев подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации. Уточняется, что украинская сторона предложила свой «План совместных шагов».

Ранее в Верховной раде одобрили проект о продлении ещё на один год закона об особом статусе Донбасса.