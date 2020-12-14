Комитет Рады одобрил продление закона об особом статусе Донбасса

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Комитет Верховной рады по вопросам организации государственности власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект о продлении ещё на один год закона об особом статусе Донбасса, сообщил депутат от украинской фракции «Слуга народа» Александр Качура.
Комитет Рады одобрил продление закона об особом статусе Донбасса
  • Reuters

«На заседании комитета организации государственной власти был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам депутата, проект поддержал весь комитет, кроме представителя украинской партии «Голос» Романа Лозинского.

7 декабря проект о продлении закона об особом статусе Донбасса внесли в Раду.

Советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович ранее заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него формулы Штайнмайера.

В сентябре тогдашний глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не возражает против выработки подхода по предоставлению Донбассу особого статуса.

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