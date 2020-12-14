Комитет Рады одобрил продление закона об особом статусе Донбасса
- Reuters
«На заседании комитета организации государственной власти был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам депутата, проект поддержал весь комитет, кроме представителя украинской партии «Голос» Романа Лозинского.
7 декабря проект о продлении закона об особом статусе Донбасса внесли в Раду.
Советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович ранее заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него формулы Штайнмайера.
В сентябре тогдашний глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не возражает против выработки подхода по предоставлению Донбассу особого статуса.