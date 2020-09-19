Кравчук рассказал о позиции Киева по особому статусу Донбасса

Украина не возражает против выработки подхода по предоставлению Донбассу особого статуса. Об этом заявил глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Украина не возражает против выработки такого подхода (предоставления особого статуса Донбассу. — RT). Те районы существенно отличаются от Львова, Ивано-Франковска. Там требуется особая система управления, и, пока мы это не поймём, мы не сможем двигаться вперёд», — заявил он в интервью изданию «СТРАНА.ua».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает всё, чтобы режим прекращения огня в Донбассе стал постоянным.

По информации МИД самопровозглашённой ДНР, следующая встреча контактной группы по ситуации в Донбассе пройдёт 30 сентября.