Кравчук прокомментировал ситуацию с нормандским форматом

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Глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с нормандским форматом.
Кравчук прокомментировал ситуацию с нормандским форматом
  • РИА Новости

«Говорить, что готовятся конкретные шаги, пока нельзя. Есть соответствующие заявления о том, что после, возможно, ещё одной встречи политических советников глав государств такой саммит может состояться. Слово «может» очень важное», — заявил он в беседе с НСН.

Кравчук отметил, что не видит причин говорить, что нормандский формат вообще не работает.

По его словам, Киев считает, что есть такая перспектива, и при воле и желании это можно рассматривать как рычаги достижения мира в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Австрия готова предоставить венскую площадку для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

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