Вена заявила о готовности стать площадкой для переговоров по Донбассу

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Австрия готова предоставить венскую площадку для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил канцлер страны Себастьян Курц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вена заявила о готовности стать площадкой для переговоров по Донбассу
  • Reuters

По его словам, Вена всегда содействовала диалогу и хорошо знакома с этой темой.

«Если будет возможность внести вклад, мы всегда готовы. Решение, конечно, зависит от украинской и российской сторон, но мы всегда готовы внести вклад», — цитирует Курца ТАСС.

В свою очередь, Зеленский отметил, что вопрос о переносе площадки «сейчас очень рано обсуждать», поскольку все ждут «стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске».

Ранее украинский лидер анонсировал новую встречу советников в нормандском формате.

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