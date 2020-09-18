Зеленский пообещал сделать постоянным перемирие в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает всё, чтобы режим прекращения огня в Донбассе стал постоянным.
Зеленский пообещал сделать постоянным перемирие в Донбассе
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«Сколько будет продолжаться режим тишины, режим прекращения огня — я не могу сказать. Мы делаем всё для того, чтобы он вышел на постоянный уровень», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Президент Украины отметил, что «он не идеально выполняется, он выполняется с определёнными провокациями».

Ранее замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса. При этом он добавил, что в Минские соглашения необходимо внести изменения.

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