В Киеве не будут вносить изменения по Донбассу в Конституцию

Замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса. При этом он добавил, что в Минские соглашения необходимо внести изменения.

По словам Резникова, украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита лидеров нормандского формата в Париже в декабре 2019 года «дал чёткое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет».

Резников подчеркнул, что «это исключено».

«Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений», — цитирует его РИА Новости.

По словам замглавы делегации Киева, эту позицию украинская сторона отстаивает в трёхсторонней контактной группе.

Ранее глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с нормандским форматом.