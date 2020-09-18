В Киеве не будут вносить изменения по Донбассу в Конституцию
- Reuters
По словам Резникова, украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита лидеров нормандского формата в Париже в декабре 2019 года «дал чёткое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет».
Резников подчеркнул, что «это исключено».
«Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений», — цитирует его РИА Новости.
По словам замглавы делегации Киева, эту позицию украинская сторона отстаивает в трёхсторонней контактной группе.
Ранее глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с нормандским форматом.