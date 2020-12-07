В Раду внесли проект о продлении закона об особом статусе Донбасса

В Верховную раду внесён проект о продлении ещё на один год закона об особом статусе Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский парламент.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него формулы Штайнмайера.

В сентябре тогдашний глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не возражает против выработки подхода по предоставлению Донбассу особого статуса.

В начале ноября Украина представила «План совместных шагов» по Донбассу.