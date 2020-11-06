«Односторонняя демилитаризация»: в чём суть нового плана Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинская дипломатия подготовила «План совместных шагов», который якобы позволит провести местные выборы в неподконтрольных Киеву районах Донбасса в марте 2021 года. Об этом заявили глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук и вице-премьер страны Алексей Резников. Среди пунктов программы — разоружение ополчения, самороспуск ДНР и ЛНР и передача границы с РФ под контроль ВСУ. В Донецке уже сообщили о неприемлемости подобных условий. Эксперты усматривают в «Плане совместных шагов» нежелание Киева выполнять «Минск-2» и отказываться от силового сценария решения конфликта.

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в интервью Интерфакс-Украина рассказал о новой инициативе Киева по реинтеграции Донбасса. Документ получил название «План совместных шагов».

По словам Кравчука, предложения Киева направлены на создание условий для проведения 31 марта 2021 года местных выборов на неподконтрольной территории. С этой целью украинская сторона настаивает на полном разоружении формирований народной милиции ДНР и ЛНР в начале следующего года.

«Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооружённый конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — RT). С этого нужно начинать. То есть все вооружённые формирования, наёмники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооружённые формирования должны быть распущены», — сказал Кравчук.

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Как заявил глава украинской делегации в ТКГ, вопрос ответственности лиц, оказывавших вооружённое сопротивление киевским властям во время войны в Донбассе, будет регулироваться соответствующим законопроектом, который должна принять Верховная рада. Его текст предлагается обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

«Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги. Они должны нести ответственность», — заявил Кравчук.

Однако в пятом пункте Минских соглашений, подписанных в том числе и украинской стороной 12 февраля 2015 года, провозглашаются помилование и амнистия «путём введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

Эксперты подчёркивают, что в документе речь идёт о всеобщей амнистии, в том числе для участников боевых действий против ВСУ. По этой причине законопроект об ответственности ополчения, который может принять Верховная рада, противоречит положениям «Минска-2».

Разрушения у линии соприкосновения в Донбассе

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© Joint Forces Operation

«Попытка потянуть время»

Из слов Кравчука также следует, что Украина по-прежнему стремится получить контроль над границей с РФ до проведения местных выборов. В интервью Интерфакс-Украина политик заявил, что Киев надеется обеспечить полный контроль над конкретными участками рубежей с Россией.

«Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении», — сказал Кравчук.

Кроме того, на переговорах в ТКГ Киев планирует продвигать идею создания в Донбассе свободной экономической зоны до 2050 года и окончательного взаимного освобождения удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». Украинские власти ожидают, что оно может состояться не позднее 15 декабря 2020 года.

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Комментируя «План совместных шагов», вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отметил, что Киев видит «прекращение горячей военной фазы» исключительно в демилитаризации ополчения. Также руководство Украины настаивает на самороспуске Донецкой и Луганской народных республик.

«Для того, чтобы пройти первую стадию — решить вопрос безопасности — мы должны говорить, что да, на оккупированной сегодня части Донбасса находятся боевики, НВФ (незаконные вооружённые формирования. — RT) и представители российских войск (Москва неоднократно отрицала участие в конфликте в Донбассе. — RT). Конечно, мы указываем, что они должны выйти», — заявил Резник в интервью «РБК-Украина».

В комментарии RT депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко заявил, что меры, зафиксированные в «Плане совместных шагов», нарушают основополагающие принципы «Минска-2».

Главная цель украинского документа, как считает политик, заключается в том, чтобы поставить самопровозглашённые республики в крайне невыгодное положение, лишив их возможности обороняться в случае агрессии ВСУ.

«Киев опять требует передать в первую очередь границу (с РФ. — RT). А под демилитаризацией украинские власти подразумевают лишение республик Донбасса возможности защищаться, если Украина нарушит взятые на себя обязательства. Им нужна только односторонняя демилитаризация», — сказал Руденко.

Депутат убеждён, что Киев не собирается отказываться от силового сценария решения конфликта.

«То, что предлагает Кравчук, — это недопустимые вещи, которые противоречат элементарным соображениям безопасности. Это не компромисс. Это попытка Киева потянуть время в надежде, что Донбасс в итоге согласится на его условия. Но представили народных республик неоднократно указывали, что эти надежды беспочвенны», — пояснил Руденко.

По мнению депутата, Киев уклоняется от политических обязательств в рамках «Минска-2», что лишает дипломатический процесс смысла.

Напомним, в начале октября украинская сторона обвинила Россию якобы в нарушении режима конфиденциальности при работе в Трёхсторонней контактной группе. Однако, как сообщил RT представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, Москва лишь предложила записывать заседания в аудио- либо видеоформате с целью исключить инсинуации со стороны Киева и сформировать «единое понимание того, что было сказано на самом деле».

«Речь о конфиденциальности не идёт в принципе, потому что много раз в ходе или после заседания контактной группы Украина сливала журналистам проекты документов, которые не подписаны или согласованы, а только вынесены на обсуждения, распространяла свою точку зрения как единственно правильную, перекручивала заявления, которые были сделаны оппонентами», — пояснил Мирошник.

Военнослужащие ВСУ у линии соприкосновения

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© Joint Forces Operation

Так, в начале ноября исполняющий обязанности командующего операцией Объединённых сил (ООС) Виктор Ганущак рассказал на пресс-брифинге, что ТКГ якобы согласовала новые участки разведения войск в районе четырёх населённых пунктов. Постпред ДНР в Трёхсторонней контактной группе Наталья Никонорова опровергла эту информацию.

Ещё один инцидент произошёл в сентябре. Тогда на сайте офиса президента Украины появилось сообщение о том, что ТКГ якобы «полностью согласовала рамочное решение, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем». Однако в Донецке и Луганске опровергли факт каких-либо договорённостей по этому поводу.

Опасность «красных линий»

Между тем, как утверждает президент Украины Владимир Зеленский, восстановление мира в Донбассе и реинтеграция неподконтрольных территорий являются приоритетом политики Киева. Об этом украинский лидер в очередной раз заявил, выступая 20 октября в Верховной раде.

К своим заслугам Зеленский относит объявленное в конце июля перемирие и активизацию процесса обмена пленными. Однако взаимное освобождение по формуле «всех на всех», которое было анонсировано Кравчуком, скорее всего, в указанные сроки не состоится, прогнозирует Мирослав Руденко.

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По словам донецкого депутата, Киев практически ничего не сделал, чтобы согласовать с народными республиками списки людей, подлежащих обмену. Опрошенные RT эксперты разделяют эту точку зрения.

«Конечно, по срокам обмена можно говорить, что чем раньше он произойдёт, тем лучше. Однако это непростой процесс, и здесь очень много сложностей организационного плана. Нужны не только бумаги, но и согласие всех людей, подлежащих обмену», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Также эксперт сомневается в готовности Киева отказаться от кровопролития, если ополчение всё-таки согласится на демилитаризацию.

«Среди украинских политиков присутствует много так называемых горячих голов, которым хотелось бы воздействовать на ДНР и ЛНР военным путём. И присутствие войск регулярной армии Украины непосредственно у линии соприкосновения, естественно, повышает опасность провокаций», — сказал Оленченко.

Источник RT в офисе президента Украины объясняет логику новых инициатив Киева в рамках ТКГ желанием Зеленского остановить падение своего рейтинга. При этом украинский лидер не собирается пересекать «красные линии», под которыми подразумевается, по факту, выполнение ряда условий «Минска-2»: внесение изменений в Конституцию страны, объявление всеобщей амнистии и соблюдение формулы Штайнмайера.

Владимир Зеленский приветствует солдата ВСУ в Донбассе

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«Рейтинги президента падают, особенно из-за роста заболеваемости COVID-19. Мест в больницах не хватает, страна вынуждена вводить ограничения, поэтому нужны хорошие новости. Освобождение украинцев — одна из них. Что касается нового плана урегулирования конфликта, то Зеленский продвигает программу, которая позволяет не переходить «красные линии». В противном случае он столкнётся с жёстким противодействием улицы», — пояснил источник.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT подчеркнул, что новые предложения Киева, особенно связанные с односторонней демилитаризацией ополчения, не реализуемы на практике.

«По тем комментариям, которые дал Кравчук, можно судить о том, что по целому ряду параметров данный план будет неприемлем для Донецка и Луганска. Он нарушает Минские соглашения как по духу, так и по букве», — резюмировал Денисов.