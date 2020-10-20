«Намеренный торг»: почему на Украине заявили об отказе Словакии применять энергетические нормы ЕС в отношениях с Киевом

Словакия не желает руководствоваться европейским энергетическим законодательством в отношениях с Киевом. Об этом заявил глава оператора газотранспортных систем Украины Сергей Макогон. Он рассказал, что страна потратила массу времени и ресурсов для имплементации Третьего энергопакета, а теперь столкнулась с отказом государства ЕС использовать эти нормы в отношениях с Украиной. Также он спрогнозировал сокращение газотранспортных мощностей Украины на 60—70%. По мнению экспертов, действия Братиславы продиктованы в первую очередь финансовыми факторами.

Словакия не применяет европейские энергетические нормы в отношениях с Украиной. Об этом в интервью американскому агентству S&P Global Platts рассказал глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Кроме того, словацкая газотранспортная компания Eustream не предлагает мощности газораспределительной станции (ГИС) «Вельке Капушаны» (находится у границы с Украиной) на октябрь, добавил он.

По словам чиновника, Киев несколько раз посылал Братиславе запрос с требованием разъяснить причины, по которым мощности на «Вельке Капушаны» недоступны. Как пояснил Макогон, украинской компании необходимо запустить аукцион на приобретение мощностей украинской части магистрали в соответствии с европейским механизмом CAM NC.

«Заказчики колеблются в вопросе покупки мощностей на нашей стороне, если не знают, могут ли приобрести их на словацкой стороне», — отметил Макогон.

Он добавил, что это доказывает необходимость согласования процедур по обе стороны границы на основе европейских стандартов.

Однако прогресса в переговорах с Братиславой по этому вопросу Киеву пока добиться не удалось. Сергей Макогон отметил, что не ожидал подобного развития событий.

«Даже когда у нас были дискуссии с Еврокомиссией, я говорил, что мы смогли договориться о применении европейских правил на границе между Россией и Украиной, но мы не можем договориться о них на границе со Словакией!» — подчеркнул он.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон

Facebook

© mcfire76

Кроме того, Сергей Макогон спрогнозировал сокращение в будущем газотранспортных мощностей Украины на 60—70%. Спрос на услуги украинской ГТС упадёт после того, как объёмы транзита российского газа в Европу снизятся до 40 млрд куб. м. Это может произойти уже в следующем году, хотя Украина способна транспортировать 145 млрд куб. м газа в год из России в Европу.

«Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас. Нам придётся поэтапно отказаться от 60—70% мощностей, потому что они просто не нужны», — сказал Макогон.

Также он рассказал о резком сокращении транзита газа по украинской территории в Грецию, Турцию и Болгарию после запуска газопровода «Турецкий поток». Макогон отметил, что объёмы топлива, поставляемые через Украину в эти страны, упали на 95%.

Как отметил в беседе с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, заявив о планах серьёзно сократить мощности украинской ГТС, Киев признал, что столкнулся с большими проблемами.

«К украинским властям приходит понимание, что жить как прежде, зарабатывая на транзите российского газа, уже не получится. Плюс Киев сейчас переживает сложности в отношениях с Братиславой в газовой сфере», — подчеркнул эксперт.

Пустая трата времени

Глава «Оператора ГТС Украины» объяснил, что Словакия пользуется лазейками в европейских нормативных актах, согласно которым применение ряда правил отдаётся на усмотрение страны ЕС.

«Но мы на Украине потратили огромное количество времени и ресурсов, чтобы имплементировать европейские нормы, сетевые кодексы, Третий энергетический пакет, провести анбандлинг, мы задействовали тысячи людей внутри компании, чтобы соответствовать этим требованиям. Мы работали над этим почти три года», — подчеркнул Макогон.

Теперь же украинская сторона столкнулась с тем, что страна ЕС сама не готова внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, отметил Макагон.

«Я лично очень расстроен этой ситуацией», — заявил украинский чиновник.

Трубопровод компании Eustream

Reuters

© Radovan Stoklasa

Он рассказал, что Киев сейчас пытается решить этот вопрос вместе с Еврокомиссией и Агентством кооперации энергетических регуляторов (ACER).

Также он прокомментировал техническое обслуживание газопровода в направлении газораспределительной станции (ГИС) «Будинце», которая была построена в 2014 году для физического реверса топлива. Макогон пояснил, что альтернативный маршрут через точку соединения «Вельке Капушаны» все ещё располагает свободными мощностями, поэтому ремонт на «Будинце» не мог ограничить поставки газа на Украину.

Напомним, летом 2020 года «Оператор ГТС Украины» сообщил о планах начать ремонт на реверсном газопроводе. Работы продлились с 1 по 21 сентября. Чтобы сохранить поставки газа на Украину, Киев предложил увеличить объёмы виртуального реверса, который сейчас составляет 10 млн кубометров в день, объединив «Вельке Капушаны» и «Будинце» в одну виртуальную точку, либо бесплатно перенести забронированные мощности на направление «Вельке Капушаны». Однако словацкая сторона не приняла эти предложения.

Непрозрачные отношения

О нежелании Словакии применять нормы Евросоюза в рамках энергетического сотрудничества с Украиной Сергей Макогон заявлял и прежде. В июле 2020 года он сообщил, что Украина обратилась к Европейской комиссии и секретариату Энергетического сообщества с просьбой разрешить возникшие с Братиславой противоречия.

«После того как Украина и ЕС совместно смогли внедрить европейское законодательство на границе Украина — РФ, ситуация с ручным и непрозрачным распределением мощностей на границе Украина — Словакия выглядит крайне странной», — написал Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

ГИС «Вельке Капушаны»

AFP

© Joe KLAMAR

Он также напомнил, что с 1 марта 2020 года Братислава могла обеспечивать виртуальный реверс на направлении ГИС «Вельке Капушаны» в объёме до 110 млн куб. м в сутки, но на практике предлагает только 10 млн куб. м в сутки.

Соответствующая договорённость была заключена между Украиной и Словакией в феврале 2020 года. Как уточнили тогда в словацкой газотранспортной компании Eustream, объёмы реверса напрямую зависят от наличия транзита через украинскую территорию. В случае перебоев с поставками газа с Украины в Словакию Братислава может остановить реверс. Впрочем, на момент подписания соглашения эти условия вполне устраивали Киев. Как заявил тогда Сергей Макогон, эта схема позволит снизить зависимость Украины от российского «Газпрома».

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Словакия пытается сейчас давить на Украину с тем, чтобы Киев нарастил реверс на словацком направлении и согласился на дополнительные условия.

Также по теме «Не созрели»: почему в Киеве не хотят возвращаться к прямым поставкам газа из России Украина пока не готова к тому, чтобы вернуться к прямым поставкам природного газа из России и отказаться от реверсных схем. Об этом...

«После того как Украина имплементировала европейское законодательство, у неё появилась возможность использовать не физический, а виртуальный реверс. Это удобно, поскольку сделка осуществляется на бумаге, а на практике Украина просто оставляет часть транзитного газа себе», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Однако, как пояснил Юшков, до того как появилась схема виртуального реверса, Украина гоняла газ на границе европейских стран по закольцованным газопроводам, чтобы он проходил через счётчики. И самый крупный такой газопровод был на границе со Словакией. Поэтому до 2020 года именно Словакия была крупнейшим поставщиком реверсного газа на Украину, объяснил Юшков.

«После внедрения практики виртуального реверса ключевым поставщиком стала Польша. Вероятно, Словакия намеренно давит сейчас на Украину, чтобы вернуть себе реверсные контракты, доставшиеся Варшаве. Это намеренный торг, потому что иных причин не следовать европейским нормам в отношениях с Киевом у Братиславы нет. Вполне возможно, что Словакия сможет взять Украину «измором», — подчеркнул эксперт.

«Предбанник» Евросоюза

Несколько иной точки зрения придерживается директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По мнению эксперта, разногласия между Словакией и Украиной связаны с желанием украинской стороны сэкономить на оплате доставки топлива.

«Вероятно, украинская сторона хотела договориться с Братиславой об отмене или урезании стоимости доставки. Но Словакия заинтересована в сохранении своих доходов. Не исключено, что именно по этой причине она сдерживает объёмы виртуального реверса для Украины и отдаёт предпочтение физическому газопроводу, построенному в 2014 году», — предположил эксперт в комментарии RT.

AFP

© JOHN THYS

В свою очередь, Станислав Митрахович считает, что Словакия не даёт украинским трейдерам забронировать мощности газопровода «Вельке Капушаны», чтобы сохранить все объёмы магистрали для российских поставок газа на европейский рынок. Братислава не спешит применять нормы Третьего энергопакета к своему газопроводу из-за того, что в этом случае ей пришлось бы оставить часть мощностей магистрали в резерве, полагает эксперт.

«Словакия не хочет вносить сложности в отношения с «Газпромом», который бронировал мощности этого газопровода задолго до того, как к ним начал проявлять интерес Киев. Сомневаюсь, что обращение к Еврокомиссии и европейским регуляторам поможет Украине продавить свои интересы в этом случае. Можно сказать, что Украина ничего не выиграла от имплементации европейского Третьего энергопакета. Это был в большей мере идеологический шаг — стоя в «предбаннике» Евросоюза, Киев показал свою приверженность европейским правилам, но ничего не получил взамен», — подытожил Митрахович.