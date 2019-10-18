«Нулевой вариант»: в «Газпроме» назвали условия продления транзита газа через Украину

Внедрение европейского энергетического законодательства на Украине далеко от завершения, что препятствует заключению Москвой и Киевом нового контракта на транзит газа. Поэтому единственным возможным вариантом для того, чтобы украинская сторона продолжила прокачку российского газа в Европу, становится продление существующего договора, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года. Об этом премьер-министру Дмитрию Медведеву доложил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер. При этом Миллер призвал Киев урегулировать все судебные споры с Москвой и подчеркнул, что из-за закупок голубого топлива по реверсу страдают рядовые потребители на Украине, которые переплачивают порядка 20%.

В пятницу, 18 октября, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и премьер-министр России Дмитрий Медведев провели рабочую встречу, в ходе которой среди прочего обсудили вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины.

Миллер сообщил главе правительства, что до украинских партнёров доведена позиция России о необходимости урегулирования всех судебных споров до заключения нового транзитного контракта. По его словам, речь идёт о решении Стокгольмского суда, которое внесло дисбаланс в соглашения с Украиной о транзите и поставке газа в страну, а также о так называемом антимонопольном деле против «Газпрома».

«Абсолютно надуманная история — по одной простой причине, что «Газпром» не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины. Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — сказал Миллер.

Он также подчеркнул, что Киев должен «дать чёткий и ясный ответ», будет ли он покупать российский газ и в каких объёмах.

«При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы, — это практически тот же самый российский газ. И мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — указал председатель правления «Газпрома».

Миллер также подчеркнул, что процесс перехода Украины на Третий энергетический пакет ещё далёк от завершения. Это препятствует заключению Москвой и Киевом нового контракта на транзит газа в рамках европейского законодательства, так как оно ещё не имплементировано. В этой связи он напомнил, что единственным вариантом для Киева станет продление нынешнего соглашения с доведением цен до тех значений, что сейчас есть на рынке.

«Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, — они им известны. Шарик находится на украинской стороне», — подчеркнул Миллер, говоря о необходимости создания Украиной независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев указывал, что не видит смысла в продлении действующего транзитного контракта с Москвой.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер

© Дмитрий Астахов/РИА Новости

Напомним, что месяц назад в Брюсселе состоялся очередной раунд трёхсторонних переговоров (Россия — Украина — Еврокомиссия) о транзите газа через украинскую ГТС. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года. Стороны отметили прогресс в переговорах и конструктивный характер прошедшей встречи. Позднее в Москве указали на готовность работать в соответствии с европейским законодательством, но не исключили, что запасным вариантом может стать временное продление текущего контракта на транзит газа.

В то же время украинская госкомпания «Нафтогаз» произвела расчёт тарифов на ближайшие пять лет (2020—2024 годы) на транзит газа в Европу через территорию Украины. При этом цены зависят от объёмов бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Как отметили эксперты, предложенные Киевом тарифы существенно выше, чем стоимость поставок по альтернативным маршрутам.

Вдобавок исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил об «обоснованном требовании» к «Газпрому» по разблокировке возможности получать на границе газ из Туркменистана и от российских независимых добытчиков.

Европейская накрутка цены

Как считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, российская сторона уже неоднократно указывала, что Украине выгоднее иметь контракт с «Газпромом», однако дело в том, что Киев на протяжении последних лет пытается продемонстрировать свою самостоятельность в энергетическом секторе, что приводит к переплате за «европейский» газ, который попал на континент из России.

«Было неоднократно заявлено, что мы готовы поставлять дешевле, ничего особо нового здесь нет. А дальше возникает некая политическая составляющая, все предложения и заявления Украина отвергает, покупая европейский газ и показывая тем самым свою независимость от «Газпрома», хотя все прекрасно понимают, что реверс идёт российского газа», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков констатировал, что Киев переплачивает последние четыре года, приобретая российское энергосырьё по реверсу из стран Европы.

«Украине необязательно, чтобы ей понизили цену на прямые поставки. Здесь важно разделять Украину как страну и её потребителей от руководства и газовых компаний. Они уже с 2015 году напрямую у «Газпрома» газ не закупают. Они покупают этот же самый газ, но у европейских посредников. «Газпром» передаёт его европейским трейдерам, а те перепродают Украине. Эти посредники, вероятно, берут как раз около 20% разницы цены. Поэтому если украинцы вернутся к прямым закупкам у «Газпрома», то, конечно, цена будет ниже», — указал собеседник RT.