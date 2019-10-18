Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что глава кабмина поручил докладывать о поступающей информации. Ранее стало известно, что новый раунд консультаций по газу между Россией, Украиной и ЕК запланирован на 28 октября. Новак заявил, что на трёхсторонних консультациях стороны обсудят статус развития договорённостей по газу, достигнутых 19 сентября, для понимания степени продвижения Украины в «имплементации европейского законодательства». Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра.