В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
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- РИА Новости
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
Предыдущие консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе 19 сентября.
Шефчович положительно оценил их итоги, отметив «позитивную и конструктивную атмосферу». По его словам, в переговорах появился импульс.
Российская сторона предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.