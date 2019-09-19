Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину

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Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину
  • РИА Новости

«Наша позиция заключается в том, что если европейское законодательство к 1 января 2020 года действительно будет имплементировано в украинское законодательство, мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством», — сказал он во время пресс-подхода.

Он пояснил, что Россия готова с 1 января 2020 года «бронировать мощности».

«Однако хочу сказать, что мы обозначили в рамках консультаций и те риски, которые российская сторона видит с точки зрения сроков принятия соответствующих законов, нормативных актов, сертификаций оператора, поскольку сертификации должен делать независимый европейский сертифицирующий орган. И здесь, конечно, никаких гарантий нет, что это будет сделано своевременно к 1 января 2020 года», — добавил он.

Министр отметил, что в связи с этим было предложено в случае, если это не будет сделано до конца 1 января 2020 года, продлить действующий контракт.

«Мы предложили нашим партнёрам и коллегам в случае, если это не будет сделано до 1 января 2020 года, продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до того момента, когда будет действительно уже готова нормативная база, законодательство Украины», — пояснил Новак.

Ранее в Брюсселе завершились переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии. 

Новак назвал очень конструктивными трёхсторонние консультации. 

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