Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной
- РИА Новости
«Мы обсудили очень много вопросов, причём конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и тех объёмах, которые будут с 2020 года», — сказал глава Минэнерго России.
По его словам, также обсуждалась тема регулирования взаимоотношений по Стокгольмскому арбитражу и тех решений, которые были приняты стокгольмским судом.
«В целом ещё раз хочу повторить: было очень конструктивно. Мы услышали от украинских партнёров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года», — добавил он.
Ранее в Брюсселе завершились переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.