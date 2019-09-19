Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.

«Мы обсудили очень много вопросов, причём конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и тех объёмах, которые будут с 2020 года», — сказал глава Минэнерго России.

По его словам, также обсуждалась тема регулирования взаимоотношений по Стокгольмскому арбитражу и тех решений, которые были приняты стокгольмским судом.

«В целом ещё раз хочу повторить: было очень конструктивно. Мы услышали от украинских партнёров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года», — добавил он.

Ранее в Брюсселе завершились переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.