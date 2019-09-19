В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной

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Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что в ходе трёхсторонних консультаций по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина в Брюсселе была «очень позитивная и конструктивная атмосфера».
В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной
  • РИА Новости

«Я должен сказать, что в комнате была очень позитивная и конструктивная атмосфера. Переговоры двигаются в правильном направлении, сближаются позиции сторон», — приводит его слова ТАСС. 

Шефчович добавил, что представители Москвы и Киева договорились, что будущий контракт должен основываться на законодательстве ЕС. По его словам, Украина постепенно внедряет энергетические правила ЕС. 

Также он заявил, что приоритетом ЕК является достижение долгосрочного контракта.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская сторона на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут введены новые требования ЕС.

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