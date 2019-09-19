Консультации России, ЕС и Украины по газу стартовали в Брюсселе
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- AFP
С российской стороны во встрече участвуют министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, с украинской — министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель и председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев. ЕС представляет зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Сообщалось, что Киев намерен предложить Москве заключить новый транзитный контракт на десять лет. Действующее соглашение истекает в конце 2019 года.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры ожидаются сложными.