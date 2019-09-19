Консультации России, ЕС и Украины по газу стартовали в Брюсселе

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Представители России, Евросоюза и Украины начали в Брюсселе трёхсторонние консультации по газу, передаёт ТАСС. Основной темой станет продление контракта на транзит газа из России в Европу.
Консультации России, ЕС и Украины по газу стартовали в Брюсселе
  • © GENYA SAVILOV
  • AFP

С российской стороны во встрече участвуют министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, с украинской — министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель и председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев. ЕС представляет зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

Сообщалось, что Киев намерен предложить Москве заключить новый транзитный контракт на десять лет. Действующее соглашение истекает в конце 2019 года.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры ожидаются сложными.

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