Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев на трёхсторонних консультациях по газу с участием ЕС предложит России заключить новый транзитный контракт на 10 лет.

«Мы полностью поддерживаем эту позицию — 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции», — приводит ТАСС слова Оржеля.

Он отметил, что ранее эту позицию озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович проведёт 19 сентября двусторонние встречи с делегациями России и Украины перед тем, как начать трёхсторонние переговоры по газу.