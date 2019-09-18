ЕК проведёт встречи с Россией и Украиной перед переговорами по газу

Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам энергосоюза Марош Шефчович проведёт 19 сентября двусторонние встречи с делегациями России и Украины перед тем, как начать трёхсторонние переговоры по газу.

«Утром в четверг вице-председатель Шефчович проведёт сначала двустороннюю встречу с украинской делегацией, после — двустороннюю встречу с российской делегацией», — цитирует ТАСС представителя ЕК.

Ожидается, что по итогам трёхсторонних переговоров Шефчович проведёт пресс-конференцию.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу заявил, что ЕК хотела бы, чтобы поставки российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины сохранились в долгосрочной перспективе.

11 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.