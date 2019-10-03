Топливная жажда: на Украине требуют от «Газпрома» предоставить доступ к газу из Туркмении и от независимых добытчиков РФ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона «обоснованно требует» от «Газпрома» разблокировать возможность получать на границе газ из Туркменистана и от российских независимых добытчиков. Эксперты отмечают, что подобные запросы не имеют под собой никаких оснований. Права на экспорт из России трубопроводного газа есть только у «Газпрома». К тому же, как подчёркивают аналитики, туркменское топливо также проходит через российскую газотранспортную систему, поэтому Киеву необходимо заключить контракт с Ашхабадом и зарезервировать у «Газпрома» мощности его ГТС, если украинские власти хотят получать газ из центральноазиатского государства.

В национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» выступили с требованием к российской госкорпорации «Газпром». Украинская сторона хочет получать на российско-украинской границе газ из Туркмении и от независимых добытчиков РФ. Такое заявление в своём Facebook сделал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал Витренко.

Таким образом, Витренко продолжил развивать тему, которую поднял 20 сентября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Тогда он заявил, что Киев рассмотрит возможность закупок газа из России, при этом сырьё якобы может предоставить не только «Газпром», который является единственным российским экспортёром трубопроводного природного газа.

Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак ответил украинской стороне, что Москва не собирается менять собственное законодательство в угоду Киеву. Он пояснил, что европейское законодательство действительно не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре Украины, но в России единый экспортёр — «Газпром».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко

Facebook

© Юрий Витренко

Напомним, что в ноябре 2015 года «Нафтогаз Украины» прекратил закупки топлива у «Газпрома» и перешёл на реверсные поставки российского газа из Словакии, Венгрии и Польши. При этом в конце 2019-го истекает контракт на транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Стороны ведут переговоры о продолжении перекачки топлива, но пока не достигли консенсуса. Последняя на данный момент встреча в трёхстороннем формате (Россия — Украина — ЕС) прошла в Брюсселе 19 сентября. Глава российской делегации на переговорах Александр Новак отметил, что Украина демонстрирует готовность к достижению договорённостей.

«Требования абсолютно беспочвенны»

Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, исполнительный директор «Нафтогаза» своим заявлением играет на европейскую публику.

«Витренко, по сути, требует, чтобы мы изменили законодательство своей страны. И кто он такой, чтобы этого требовать? Он делает это для того, чтобы потом сказать европейцам: «Мы кучу предложений сделали «Газпрому». Он всё это заявляет для того, чтобы потом сказать европейцам: «Смотрите, Россия ни на что из этого не пошла, значит, разговаривать с ней невозможно и вообще они неконструктивные переговорщики». Поэтому я думаю, что он делает это намеренно», — заявил собеседник RT.

Он также напомнил, что в советское время был построен газопровод из Туркмении в российскую часть СССР.

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«Называется «Средняя Азия — Центр», он идёт из Туркменистана через Казахстан и подключается в российскую ГТС. Никакой отдельной трубы, которая бы проходила через территории России, не соединяясь с общей системой газопроводов, и уходила бы на Украину, нет. Туркменский газ подаётся в российскую систему, аналогичный объём из России подаётся на границу с Украиной. В 1990-е годы таким взаимозачётом компании работали, но Украина закупала газ у посредников. Она покупала туркменский газ и перепродавала украинским компаниям. Когда Витренко говорит: «Дайте туркменский газ», возникает вопрос: а у туркменов спросили? Вы с ними договорились по цене?» — добавил Юшков.

В свою очередь, директор Фонда экономического развития Сергей Пикин напомнил, что туркменский газ, который закупает «Газпром» и передаёт по своей ГТС, может использоваться российской стороной как для внутреннего потребления, так и по экспортным контрактам.

«Газпром» зарабатывает на данном газе. Если бы кто-то хотел закупить напрямую газ у Туркмении, ему необходимо было бы зарезервировать пропускные мощности ГТС «Газпрома» и дальше передавать этот газ до своих потребителей, но такого механизма не существует. У «Газпрома», согласно законодательству, есть монополия на экспорт трубопроводного газа, сама система принадлежит российской корпорации. Все эти заявления и требования абсолютно беспочвенны, не имеют никакого юридического основания. Это некое желание, не более», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Напомним, 1 июля «Газпром» подписал с «Туркменгазом» пятилетний контракт о поставках сырья. Согласно договору, российская сторона получила право на закупку топлива в объёме 5,5 млрд кубометров в год.