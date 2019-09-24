Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

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Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
  • © Иван Руднев
  • РИА Новости

Ранее украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Он заявил, что украинская сторона может закупать газ не только у «Газпрома», но и у других поставщиков.

«Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре», — приводит РИА Новости ответ Новака на просьбу пояснить заявления о возможности закупки Украиной газа не только «Газпрома», но и других российских компаний.

При этом, отвечая на вопрос, как это можно реализовать в условиях российского законодательства, Новак предложил спросить у украинских законодателей, «которые такое законодательство приняли».

Он подчеркнул, что в России «единый экспортер, и здесь никаких нет изменений и планов по изменению».

19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.

Комментируя итоги переговоров, Новак отметил, что они прошли конструктивно.

По его словам, украинские партнёры заявили о заинтересованности в продолжении работы с 1 января 2020 года.

Он также заявил, что российская сторона готова доказать Украине, что прямые поставки российского газа будут для неё экономически выгоднее и эффективнее

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