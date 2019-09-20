На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы полностью исключаем политический момент, и нет никакого давления с российской стороны, и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодные, то мы будем такое рассматривать», — сказал он.

По его словам, украинская сторона может закупать газ не только у «Газпрома», но и у других поставщиков.

Ранее «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года.

В августе польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки сжиженного природного газа из США на Украину уже в 2019 году.