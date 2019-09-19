Новак: Россия готова доказать выгоду от прямых поставок газа Украине
- Reuters
По его словам, украинские коллеги «приняли к сведению и попросили время, чтобы изучить этот вопрос».
«В первую очередь, конечно, им важны экономический эффект и эффективность, и мы эту эффективность готовы им доказать — что более выгодно покупать газ напрямую», — заявил он.
Ранее Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа заявил, что переговоры прошли очень конструктивно.
По его словам, украинские партнёры заявили о заинтересованности в продолжении работы с 1 января 2020 года.