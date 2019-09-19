Новак: Россия готова доказать выгоду от прямых поставок газа Украине

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона готова доказать Украине, что прямые поставки российского газа будут для неё экономически выгоднее и эффективнее. Об этом сообщает РИА Новости.
Новак: Россия готова доказать выгоду от прямых поставок газа Украине
  • Reuters

По его словам, украинские коллеги «приняли к сведению и попросили время, чтобы изучить этот вопрос». 

«В первую очередь, конечно, им важны экономический эффект и эффективность, и мы эту эффективность готовы им доказать — что более выгодно покупать газ напрямую», — заявил он.

Ранее Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа заявил, что переговоры прошли очень конструктивно.

По его словам, украинские партнёры заявили о заинтересованности в продолжении работы с 1 января 2020 года.

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