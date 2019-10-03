«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания требует от «Газпрома» разблокировать возможность получать на границе Украины и России газ из Туркмении.

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.

Ранее украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

По его словам, украинская сторона может закупать газ не только у «Газпрома», но и у других поставщиков.

Позднее глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».