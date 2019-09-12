«Пытается шантажировать Россию»: «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях. В украинской компании считают, что в таком случае будет приостановлена прокачка голубого топлива по территории страны, а это приведёт к экономическим потерям. Трёхсторонние переговоры по газовым вопросам с участием представителей Москвы, Киева и Брюсселя должны пройти 19 сентября. По мнению экспертов, Украина намеренно осложняет ситуацию перед встречей. Таким образом Киев стремится получить более выгодные для себя условия, считают аналитики.

Украинская сторона намерена потребовать у России «компенсацию» в размере $11—14 млрд, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного договора на прежних условиях и прокачка газа остановится. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве.

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда «Газпрому» не придётся компенсировать нам эти $11—14 млрд. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведёт к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — сказал он.

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Обозначенные суммы Киев требует от Москвы в арбитражном суде. Основанием для разбирательства, по словам Витренко, стал действующий транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом», согласно которому Украина может требовать пересмотра тарифа на транзит. Заседание суда намечено на 2021 год.

При этом в интервью агентству УНН глава «Нафтогаза» отметил, что судебные споры с «Газпромом» обходятся компании в миллионы долларов ежегодно. Однако Витренко заявил, что «гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды вместо того, чтобы платить десятки миллиардов долларов «Газпрому».

Такой тезис он озвучил, говоря о результатах прошлого арбитража, который длился около пяти лет. В 2018 году Стокгольмский суд присудил украинской стороне $4,7 млрд по иску за недопоставку газа для транзита. Вместе с тем суд признал долг «Нафтогаза» в $2 млрд, поэтому в итоге обязал российскую сторону выплатить $2,56 млрд. «Газпром» с таким решением не согласен и продолжает его оспаривать.

Однако этим претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» не ограничились. В январе 2019 года украинская сторона подала в Стокгольмский арбитраж новый иск, потребовав выплатить неустойку в размере почти $12 млрд за «обесценивание украинской ГТС из-за строительства газопроводов в обход Украины — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Укладка газопровода «Северный поток — 2» в шведских территориальных водах

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Дата согласована

Отметим, что сейчас российская и украинская стороны готовятся к новому раунду переговоров по газовым вопросам. Они ведутся при участии Евросоюза — Брюссель представляет вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По предварительной информации, переговоры состоятся 19 сентября.

«Рад сообщить, что 19 сентября я проведу следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу. Я убеждён, что прогресс даст сильный позитивный сигнал рынку, а также потребителям в преддверии зимнего сезона», — написал Шефчович в Twitter.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 9, 2019

Представляющий на переговорах Москву глава Минэнерго Александр Новак согласился с этой датой: «Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации».

С украинской стороны на встрече ожидаются Витренко, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, директор компании — оператора украинской газотранспортной системы («Укртрансгаз») Сергей Макогон и другие.

Именно с предстоящими переговорами связал последнее заявление Витренко глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. Собеседник RT выразил мнение, что таким образом функционер пытается обеспечить более выгодные условия.

«Любые переговоры — это прежде всего всегда поиск компромисса и бесконечные интриги. В данной ситуации Витренко, скажем так, блефует. Он пытается подтолкнуть к тому, чтобы Россия пошла на уступки... Переговоры, конечно, будут тяжёлыми», — сказал он.

Охрименко также отметил, что и Витренко, и Коболев заняли свои посты при предыдущем президенте Петре Порошенко, а потому придерживаются антироссийских взглядов.

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«Потому что Коболев и Витренко — это люди из команды Порошенко. И естественно, они стоят на антироссийских позициях. За пять лет они делали всё, чтобы развалить и не дать восстановить нормальные торговые отношения с Россией. Так что на Украине сейчас очень важно смотреть на персоналии и их заявления. Да, Витренко сейчас пытается шантажировать Россию. Что из этого выйдет — это другой вопрос», — добавил эксперт.

На неготовность Киева к рациональным переговорам по транзиту газа указал и украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Судя по всему, Украина продолжает гнуть линию, начатую ещё Петром Порошенко. Это совершенно не в интересах украинских потребителей, да и не в интересах европейцев. Вместо того чтобы сесть за стол переговоров и найти оптимальный выход, Украина предпочитает политику шантажа и выставления требований, которые невозможно выполнить», — сказал он RT.

Прямые поставки

Стоит отметить, что в преддверии переговоров Россия предлагает также заключить и контракт о прямых поставках газа на Украину. Отметим, что сейчас Киев закупает голубое топливо у европейских поставщиков, однако фактически это российский газ, поставленный в ЕС «Газпромом». По словам главы компании Алексея Миллера, переход к прямым закупкам позволит снизить цену для украинских потребителей на 25%.

«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины», — сказал он в ходе встречи с Владимиром Путиным.

В то же время из-за неопределённости по вопросу транзита топлива все заинтересованные стороны закачивают газ в подземные хранилища перед началом отопительного сезона. «Газпром» таким образом поставит исторический рекорд по запасам голубого топлива в европейских ПХГ.

«До конца года «Газпром» закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд кубометров газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года. Мы видим, что наши европейские партнёры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги», — сказал Миллер.

При Порошенко Киев категорически отвергал мысль о закупке газа у России из политических соображений, напомнил Охрименко. Эксперт не исключил, что новая администрация с другим министром энергетики сможет достичь компромисса в этом вопросе.

«Сейчас у нас есть новый министр энергетики и угольной промышленности (Алексей Оржель. — RT), и он более мягок в этом вопросе. Во всяком случае, от него я не разу не слышал заявлений про «агрессивный российский газ». Может быть, ему действительно удастся поменять порошенковских людей и найти компромисс по закупке газа в России», — допустил Охрименко.

Однако для этого Киеву придётся официально признать, что он имеет отношения с Москвой, подчеркнул Дудчак. Напомним, Россия была на Украине юридически обозначена как страна-агрессор.

«Действительно, Россия согласна предоставить значительную скидку на газ, чтобы Украина получала его напрямую. Но в таком случае Украине придётся признать, что она начинает нормальное ведение дел с Россией. Почему-то новой власти такая позиция неинтересна», — добавил эксперт.