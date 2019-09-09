Миллер назвал главный вопрос переговоров по газу с Украиной

Короткая ссылка
Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Миллер назвал главный вопрос переговоров по газу с Украиной
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — цитирует Миллера пресс-служба Кремля.

По его словам, это также даст понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя.

Так, отметил глава российской компании, в случае заключения прямого договора стоимость может быть на 25% ниже текущей.

Новый раунд трёхсторонних переговоров Москвы, Киева и Еврокомиссии по продолжению транзита российского газа пройдёт 19 сентября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявлял, что правительство намерено добиться долгосрочного контракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить