Миллер назвал главный вопрос переговоров по газу с Украиной
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — цитирует Миллера пресс-служба Кремля.
По его словам, это также даст понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя.
Так, отметил глава российской компании, в случае заключения прямого договора стоимость может быть на 25% ниже текущей.
Новый раунд трёхсторонних переговоров Москвы, Киева и Еврокомиссии по продолжению транзита российского газа пройдёт 19 сентября.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявлял, что правительство намерено добиться долгосрочного контракта.