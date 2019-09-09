Миллер назвал главный вопрос переговоров по газу с Украиной

Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — цитирует Миллера пресс-служба Кремля.

По его словам, это также даст понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя.

Так, отметил глава российской компании, в случае заключения прямого договора стоимость может быть на 25% ниже текущей.

Новый раунд трёхсторонних переговоров Москвы, Киева и Еврокомиссии по продолжению транзита российского газа пройдёт 19 сентября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявлял, что правительство намерено добиться долгосрочного контракта.