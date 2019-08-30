Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта о транзите. Для этого нужно хорошо поработать», — цитирует главу правительства «Громадське».

По его словам, в настоящее время идёт формирование позиции Киева на предстоящем раунде переговоров.

Также Гончарук заявил о необходимости завершить в ближайшие недели вопрос анбандлинга «Нафтогаза» (разделения компании и выделения из неё ГТС).

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал об обсуждении даты встречи, на которой будет поднят вопрос транзита газа.