Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

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Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
  • РИА Новости

«Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта о транзите. Для этого нужно хорошо поработать», — цитирует главу правительства «Громадське».

По его словам, в настоящее время идёт формирование позиции Киева на предстоящем раунде переговоров.

Также Гончарук заявил о необходимости завершить в ближайшие недели вопрос анбандлинга «Нафтогаза» (разделения компании и выделения из неё ГТС).

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал об обсуждении даты встречи, на которой будет поднят вопрос транзита газа.

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