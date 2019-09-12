В «Укртрансгазе» заявили о росте транзита газа из России через Украину

В компании «Укртрансгаз» сообщили об увеличении объёма транзита газа из России через украинскую территорию.

Об этом компания написала в Facebook.

«Транзит составил 59,5 млрд куб. м природного газа из России в страны ЕС и Молдавию. По сравнению с прошлогодними показателями транзитные объёмы увеличились на 2%», — указывается в заявлении.

Также в «Укртрансгазе» отметили, что по состоянию на 1 сентября на Украину из стран ЕС импортировано 9,6 млрд куб. м газа, что на 40% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Ранее в Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что основным вопросом предстоящих трёхсторонних переговоров по газу будет транзит в 2020 году. Он не исключил, что будет принят зимний пакет, который использовался до этого.