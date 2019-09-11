Новак заявил о готовности России к переговорам по газу с Украиной и ЕК

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Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.
Новак заявил о готовности России к переговорам по газу с Украиной и ЕК
  • РИА Новости

«Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации», — цитирует РИА Новости Новака.

Ранее в ЕК заявили, что трёхсторонняя встреча состоится 19 сентября.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что основным вопросом предстоящих трёхсторонних переговоров по газу будет транзит в 2020 году. Он не исключил, что будет принят зимний пакет, который использовался до этого.

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