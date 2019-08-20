ЕК предложила России и Украине провести встречу по газу в сентябре

Европейская комиссия (ЕК) предложила России и Украине провести трёхстороннюю министерскую встречу по газу с 16 по 22 сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен.

«Мы предложили России и Украине провести трёхстороннюю встречу по газу на неделе с 16 по 22 сентября. Ожидаем ответа», — сказала она.

В мае исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Киевом запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа.