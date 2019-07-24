«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
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«Нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трёхсторонней встречи… Но главное, что до такой встречи нужно было бы провести консультации на техническом уровне с «Газпромом» и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования мощностей между «Газпромом» и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Ранее европейские трейдеры предупредили о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT предупреждение Европейской федерации энерготрейдеров (EFET).

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