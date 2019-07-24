Эксперт оценил реакцию трейдеров на ситуацию с долгами «Укртрансгаза»

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Анастасия Румянцева
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT предупреждение Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Эксперт оценил реакцию трейдеров на ситуацию с долгами «Укртрансгаза»
  • Reuters

Следствием сложившейся ситуации, заявляют трейдеры, станет снижение готовности участников международного рынка инвестировать в украинскую энергетику.

«Если не будет поставок технического газа для транзита, соответственно, не будет транзита. Почему этим озаботились европейские трейдеры? Потому что они получают российский газ транзитом через Украину и продают его обратно украинцам, их бизнес зависит от надёжности транзита. Не будет транзита — не будет реверсной схемы, для европейских трейдеров это выгодный бизнес», — отметил эксперт. 

Как подчеркнул Юшков, они покупают у «Газпрома» газ чуть дешевле, перепродают его Украине с надбавкой, а разницу «кладут в карман».

«Это замечательная схема, которую европейский бизнес терять не хочет. Поэтому они озаботились этой проблемой, потому что без технического газа «Укртрансгаз» не сможет работать. Европейские трейдеры будут не только направлять письма на Украину, но и привлекать внимание европейских политиков, чем больше это будет происходить, тем активнее будет идти переговорный процесс, потому что нужно подписывать новый договор на транзит через Украину в 2020 году», — подчеркнул аналитик.

По словам эксперта, руководство «Нафтогаза» пытается саботировать подписание соглашения, поэтому нужно, чтобы, как отметил Юшков, европейцы активно давили на Украину для того, чтобы она заняла конструктивную позицию.

Ранее европейские трейдеры предупредили о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Об этом говорится в письме в адрес руководства компании НАК «Нафтогаз Украины».

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