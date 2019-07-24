Европейские трейдеры оценили ситуацию с компанией «Укртрансгаз»

Европейская Федерация Энерготрейдеров (EFET), объединяющая более 100 компаний-энерготрейдеров из Европы, предупредила о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Об этом говорится в письме в адрес руководства компании НАК «Нафтогаз Украины», которое приводит издание «Украинские новости».

Как отметили европейские трейдеры, ситуация с долгами «Укртрансгаза» за поставленный для технических нужд газ вызывает беспокойство, угрожает стабильности самой компании и ставит под вопрос безопасность поставок в регионе.

«Если деньги не будут выплачены в самой ближайшее время, это приведёт к приостановке коммерческих поставок, результатом чего станет риск коллапса системы», — указывается в документе.

Следствием сложившейся ситуации, указывают трейдеры, станет снижение готовности участников международного рынка инвестировать в украинскую энергетику.



В письме указывается, что «Укртрансгаз» в течение длительного времени не оплачивал и газ, который компания использовала сверх нормы, вследствие чего ряд поставщиков потеряли стимул для дополнительных поставок газа.

Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил сложившуюся ситуацию заниженными тарифами и несанкционированным отбором газа. Он также в связи с этим указал, что «Нафтогаз» не будет оказывать финансовую поддержку «Укртрансгазу».

Подробнее о ситуации — в материале RT.