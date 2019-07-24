Европейские трейдеры оценили ситуацию с компанией «Укртрансгаз»
Об этом говорится в письме в адрес руководства компании НАК «Нафтогаз Украины», которое приводит издание «Украинские новости».
Как отметили европейские трейдеры, ситуация с долгами «Укртрансгаза» за поставленный для технических нужд газ вызывает беспокойство, угрожает стабильности самой компании и ставит под вопрос безопасность поставок в регионе.
«Если деньги не будут выплачены в самой ближайшее время, это приведёт к приостановке коммерческих поставок, результатом чего станет риск коллапса системы», — указывается в документе.
Следствием сложившейся ситуации, указывают трейдеры, станет снижение готовности участников международного рынка инвестировать в украинскую энергетику.
В письме указывается, что «Укртрансгаз» в течение длительного времени не оплачивал и газ, который компания использовала сверх нормы, вследствие чего ряд поставщиков потеряли стимул для дополнительных поставок газа.
Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил сложившуюся ситуацию заниженными тарифами и несанкционированным отбором газа. Он также в связи с этим указал, что «Нафтогаз» не будет оказывать финансовую поддержку «Укртрансгазу».
Подробнее о ситуации — в материале RT.