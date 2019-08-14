Бойко призвал к переговорам по транзиту газа через территорию Украины

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Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что необходимо срочно провести переговоры с Россией по продлению контракта, касающегося транзита газа через территорию Украины.
Бойко призвал к переговорам по транзиту газа через территорию Украины
  • РИА Новости

Соответствующее видео на своём канале в YouTube выложил пресс-центр Бойко.

«Если не будет нового контракта, то страна окажется в очень тяжёлом положении. Это касается и финансовой составляющей, и безопасности, и рабочих мест. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы переговоры проводились», — сказал он.

По его словам, представители украинского парламента уже провели первый раунд переговоров, на которых российская сторона продемонстрировала понимание сложившейся ситуации.

Он также отметил, что управление украинской газотранспортной системой международным консорциумом обеспечит её востребованность.

Ранее украинская компания «Укртрансгаз» заявила, что газотранспортная система страны готова к сценарию «нулевого транзита» с 2020 года.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Киевом запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа. 

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