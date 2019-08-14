На Украине заявили о готовности ГТС к «нулевому транзиту» с 2020 года

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Украинская компания «Укртрансгаз» заявила, что газотранспортная система страны готова к сценарию «нулевого транзита» с 2020 года.
На Украине заявили о готовности ГТС к «нулевому транзиту» с 2020 года
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении компании на странице в Facebook.

«Укртрансгаз» завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме. Это даёт возможность в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путём транспортировки голубого топлива из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что на компрессорных станциях «Хуст», «Богородчаны», «Гусятин», «Бар» и «Александровка» построены новые обвязки, за счёт которых расширены возможности оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизированы технологические расходы при работе в реверсном режиме.

В июне оператор украинской ГТС «Укртрансгаз» предупредил о чрезвычайной ситуации в связи с дефицитом средств на оплату контрактов по закупкам газа для собственных нужд.

В мае депутат Рады Вадим Рабинович предрёк ГТС Украины «превращение в металлолом» с 1 января 2020 года.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Киевом запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа. 

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