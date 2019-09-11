«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

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Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой
  • РИА Новости

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда «Газпрому» не придётся компенсировать нам эти $11—14 млрд», — цитирует Витренко ТАСС.

При этом, по его словам, если Москва будет отстаивать текущую позицию, которая приведёт к отсутствию транзита с 1 января 2020 года, то Киев заставит её компенсировать потери.

Как поясняет агентство, речь идёт о сумме, которую украинская сторона требует от российской в новом арбитраже. Основанием является действующий транзитный контракт.

Слушания по делу назначены на весну 2021 года.

Газовые переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией запланированы на 19 сентября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предположил, что они будут сложными.

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