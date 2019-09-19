«Предложили партнёрам продлить действующий контракт»: как прошли переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС

В Брюсселе состоялся новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите газа через украинскую ГТС. Во встрече приняли участие представители России, Украины и Евросоюза. Все стороны отметили прогресс в переговорах и конструктивный характер состоявшейся беседы, а также позитивную атмосферу. Москва заявила о готовности работать в соответствии с европейским законодательством, но не исключила, что запасным вариантом может быть временное продление текущего контракта на транзит газа. В свою очередь, представители Киева не допускают сценария, при котором договор с Москвой не будет подписан.

Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций с Киевом и Брюсселем.

Новак призвал отталкиваться от того, будет ли украинское законодательство доработано с учётом европейских норм к началу 2020 года. Напомним, накануне украинский кабмин заявил о намерении создать отдельную компанию для управления газотранспортной системой Украины, как того требует европейское законодательство.

В частности, действующий в Евросоюзе с 2009 года Третий энергетический пакет предписывает, что одной компании запрещено использовать все мощности газопровода. Не менее 50% объёма должно оставаться доступным для конкурирующих поставщиков.

«Наша позиция заключается в том, что, если европейское законодательство к 1 января 2020 года действительно будет имплементировано в украинское законодательство, мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством», — сказал он во время пресс-подхода.

Он пояснил, что Россия готова с 1 января 2020 года «бронировать мощности». Вместе с тем, как отметил Новак, сохраняются риски, что к этому сроку Киевом не будут приняты необходимые законы и нормативные акты, а также не состоится сертификация оператора, которую необходимо осуществить силами независимого европейского органа.

Министр добавил, что, если этого не будет сделано до 1 января 2020 года, было предложено продлить действующий контракт. Напомним, действующий контракт на транзит российского газа, заключённый десять лет назад, истекает 31 декабря 2019 года.

«Мы предложили нашим партнёрам и коллегам в случае, если это не будет сделано до 1 января 2020 года, продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до того момента, когда будет действительно уже готова нормативная база, законодательство Украины», — пояснил министр.

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Вместе с тем он положительно отозвался о ходе состоявшихся переговоров. Новак отметил, что беседа прошла конструктивно.

«Мы обсудили очень много вопросов, причём конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и тех объёмах, которые будут с 2020 года», — сказал глава Минэнерго России.

По его словам, также обсуждалась тема регулирования взаимоотношений по Стокгольмскому арбитражу и тех решений, которые были приняты стокгольмским судом.

«В целом ещё раз хочу повторить: было очень конструктивно. Мы услышали от украинских партнёров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года», — добавил он.

Комментируя переговоры по газу, в Госдуме отметили, что энергетический рынок не должен быть подвержен политизации. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Россия... всегда говорила о том, что раз это рыночные продукты, то должны быть рыночные отношения, никаких политических требований и дискуссий в связи с этим не должно быть. Конечно, очень радует, что новое руководство Украины начинает понимать, что никоим образом нельзя ставить в зависимость рыночные и политические отношения», — заявил депутат.

Он добавил, что российская сторона «всегда была за продолжение работы по поиску решения, которое будет выгодно и России, и Украине по финансовым интересам».

«Должен быть восстановлен баланс интересов»

По словам Новака, в ходе встречи с представителями Киева и Брюсселя обсуждались только правовые вопросы, а не конкретные объёмы прокачки газа через Украину. Стороны намерены продолжить консультации через месяц.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер, также присутствовавший на встрече, отметил, что консультации были посвящены обмену мнениями, а не достижению договорённостей.

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«Сегодня прошёл очередной раунд межминистерских консультаций​​​. Поэтому речь не шла о каких-то договорённостях, речь шла об обмене мнениями, о подходах сторон к тем или иным вопросам», — сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил важность обсуждения Стокгольмского арбитража. Напомним, в 2018 году арбитражный суд Стокгольма частично удовлетворил требования Киева, обязав «Газпром» выплатить $4,673 млрд. Однако российская компания ранее выиграла иск к «Нафтогазу», в результате чего часть встречных требований была зачтена. Таким образом, «задолженность» российской стороны украинским партнёрам составила $2,56 млрд.

«Мы со своей стороны, с российской, должны отметить, что мы поставили в очередной раз вопрос по Стокгольму, это очень важный для нас вопрос. Должен быть восстановлен баланс интересов сторон в контракте на транзит и в контракте по поставке газа», — отметил Миллер.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на трёхсторонних переговорах о транзите газа в Брюсселе

Reuters

© Yves Herman/Reuters

Глава «Газпрома» выразил мнение, что первичную важность в переговорах представляет не объём транзита через газотранспортную систему Украины, а потенциальные объёмы покупки газа для внутреннего рынка страны.

«От этого зависит и работа газотранспортной системы Украины, от этого зависит, какие мощности «Газпром» должен будет резервировать с нашей российской стороны, со стороны входа на территорию Украины, от этого зависит и экономика в том числе транзита через территорию Украины», — сказал Миллер.

В свою очередь, украинская сторона заявила, что не допускает вероятности неподписания нового транзитного контракта с «Газпромом». Представители Киева также позитивно оценили состоявшиеся переговоры.

«Мы не допускаем такой опции, как неподписание контракта, — сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. — Стороны должны максимально двигаться навстречу друг другу». Его слова приводит агентство ТАСС.

Вместе с тем он уточнил, что видит «определённый позитив», но риск для срыва договорённостей с «Газпромом» остаётся.

В этом случае — что, по словам Оржеля, «не является правильным для украинских потребителей и для транспортирующей компании» — Киев планирует обеспечить поставки за счёт запасов из подземных хранилищ газа.

Украинский «Нафтогаз» отметил в заявлении по итогам встречи заинтересованность российской стороны «в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа по украинской ГТС».

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«В частности, «Газпром» впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены на Украине до конца текущего года», — говорится в сообщении украинской компании.

Добавим, что участвовавший во встрече вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович высказал точку зрения, согласно которой приоритеты России и Украины в ходе дискуссии отличались.

Вместе с тем он отметил, что переговоры прошли в «позитивной атмосфере» и наметилось «сближение позиций сторон».

«Для украинской стороны наиболее важно — хорошо функционирующий транзит и его объёмы европейским потребителям. Российская сторона сделала акцент на прямых поставках российского газа украинским потребителям», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

В беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак выразил мнение, что и Россия, и Украина заинтересованы в достижении договорённости.

«Можно только приветствовать факт встречи и переговоров. Остаётся мало времени для того, чтобы уладить все нюансы, но ещё можно успеть до окончания действующего договора», — сказал эксперт.

По его словам, идёт поиск компромиссов и «обе стороны стоят на верном пути».

«Можно было предположить заранее, что транзит через Украину не прекратится. Именно Киев больше всего заинтересован в том, чтобы продлить контракт», — заключил он.