На украинской ГТС протестировали реверсный режим прокачки газа

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В компании «Укртрансгаз» заявили, что часть магистрального газопровода «Союз» запустили в обратном направлении «запад-восток».
На украинской ГТС протестировали реверсный режим прокачки газа
  • Reuters

Как указала пресс-служба компании, реверсная прокачка газа происходила в течение трёх дней.

Отмечается, что запуск газопровода в обратном направлении никак не повлиял на транспортировку газа в страны ЕС.

В «Укртрансгазе» также добавили, что физические испытания проводились в рамках подготовки ГТС к грядущему отопительному сезону.

«Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердилась готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме», — указывается в заявлении.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус выразил мнение, что зимний период в стране будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Геруса.

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