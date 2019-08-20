В Киеве предупредили о «сложной зиме» из-за спора с Россией о газе

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Период зимнего отопительного сезона на Украине может быть «сложным» из-за низких запасов угля на складах генерирующих компаний и споров с Россией по транзиту газа. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

«У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования», — цитируют его «Украинские новости».

Герус также выразил мнение, что зимний период будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.

Ранее он призвал контролировать запасы угля на складах при подготовке к отопительному сезону.

Как заявила украинская компания «Укртрансгаз», газотранспортная система страны готова к сценарию «нулевого транзита» с 2020 года.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Киевом запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа. 

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