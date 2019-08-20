В Киеве предупредили о «сложной зиме» из-за спора с Россией о газе
«У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования», — цитируют его «Украинские новости».
Герус также выразил мнение, что зимний период будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.
Ранее он призвал контролировать запасы угля на складах при подготовке к отопительному сезону.
Как заявила украинская компания «Укртрансгаз», газотранспортная система страны готова к сценарию «нулевого транзита» с 2020 года.
Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Киевом запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа.