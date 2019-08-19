В офисе Зеленского подготовили меры по снижению цен на электроэнергию

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил о разработке мер по снижению цен на электроэнергию для населения на 20%.

«Если эти три меры осуществить, можем получить около 20% уменьшение тарифа для всех потребителей — крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ», — заявил он в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал NEWSONE.

В частности, предлагается ввести специальные обязательства о снижении тарифов на компании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом».

Кроме того, по словам Геруса, следует изменить предельные ограничения цены электроэнергии на рынке.

«Есть смысл немного повысить ночную цену... около 10%. А дневную цену снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы... можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя ещё на 9%», — отметил он.

Он также призвал контролировать запасы угля на складах при подготовке к отопительному сезону.

«Нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа ради получения высоких тарифов. Мы хотели бы, чтобы это не повторялось и компании держали достаточные объёмы угля на складах», — заключил представитель Зеленского.

Ранее Герус допустил дефицит электроэнергии на Украине и роста тарифов для украинских потребителей.

В июне Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о снижении цен на электроэнергию для украинцев.