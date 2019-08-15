На Украине не исключили дефицита электроэнергии из-за Польши

Представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера (14 августа. — RT) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», — отметил он.

По его словам, в случае выведения блока из государственной энергосистемы Украина может столкнуться с ростом дефицита электроэнергии и дополнительным увеличением тарифов для украинских потребителей.

«Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону — в Польшу. На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникает дефицит электроэнергии... Украина всё больше начинает импортировать электроэнергию из Словакии и Белоруссии», — добавил чиновник.

Герус призвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика отменить соответствующий указ.

В июне президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о снижении цен на электроэнергию для населения страны.

Подробнее о ситуации в атомной энергетике Украины — в материале RT.