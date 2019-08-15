На Украине не исключили дефицита электроэнергии из-за Польши
- globallookpress.com
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Вчера (14 августа. — RT) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», — отметил он.
По его словам, в случае выведения блока из государственной энергосистемы Украина может столкнуться с ростом дефицита электроэнергии и дополнительным увеличением тарифов для украинских потребителей.
«Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону — в Польшу. На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникает дефицит электроэнергии... Украина всё больше начинает импортировать электроэнергию из Словакии и Белоруссии», — добавил чиновник.
Герус призвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика отменить соответствующий указ.
В июне президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о снижении цен на электроэнергию для населения страны.
Подробнее о ситуации в атомной энергетике Украины — в материале RT.