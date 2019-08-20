Эксперт прокомментировал заявление Киева о «сложной зиме» из-за спора с Россией о газе

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что период зимнего отопительного сезона может быть сложным из-за низких запасов угля на складах генерирующих компаний и споров с Россией по транзиту газа.

По словам Иванова, каждый год на Украине в преддверии зимы думают над тем, как не замёрзнуть.

Как напомнил эксперт, ранее Киев покупал газ у России напрямую, а теперь — через реверс у членов Евросоюза.

«И вот опять в Киеве задумались над тем, как пережить зиму», — сказал он. Как добавил эксперт, Европа не хочет быть заложником и ждёт, когда можно будет обойтись без украинского транзита.

Со своей стороны, независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев в беседе с радио Sputnik заявил, что Киев мог бы найти очевидный выход из ситуации, но даже не рассматривает такой вариант.

«Собственный газ Украины не может решить все проблемы, и его добывать оказалось очень сложно. Удивительно и то, что политический класс Украины выражает озабоченность, но конкретных решений не предлагает. И самое удивительное — не предлагает простейшее решение: вход в нормальный диалог с «Газпромом», — сказал он.

Ранее Герус выразил мнение, что зимний период будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.