Газотранспортную систему Украины передадут в ведение Минфину

Кабинет министров Украины обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Как сообщает «Громадське», в рамках процесса отделения независимого оператора газотранспортной системы её передадут в управление компании, которая будет подчиняться Министерству финансов Украины.

Отмечается, что все активы ГТС передадут компании «Оператор газотранспортной системы Украины».

Все акции этой компании будут принадлежать Министерству финансов.

«Предложенная модель отделения обеспечит предпосылки для создания прозрачной и эффективной структуры Оператора ГТС, внедрения европейских стандартов работы, обеспечения реальной независимости Оператора ГТС, сертифицированного в соответствии с требованиями европейского законодательства», — сказал Оржель.

В мае депутат Рады Вадим Рабинович предрёк ГТС Украины «превращение в металлолом» с 1 января 2020 года.