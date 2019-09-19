«Шанс на временный компромисс»: чем может закончиться третий раунд переговоров о транзите газа через Украину

В Брюсселе стартует третий раунд переговоров по вопросам транзита российского газа через территорию Украины, в которых участвуют представители Москвы, Киева и Еврокомиссии. Сторонам предстоит договориться об условиях нового контракта на поставки топлива в Европу, поскольку действующий договор истекает уже в конце 2019 года. Киев и Брюссель настаивают на заключении долгосрочного соглашения, в котором будут заложены большие объёмы прокачки голубого топлива, что невыгодно Москве. Именно с целью оказать давление на «Газпром» в преддверии переговоров были введены ограничения на поставки российского газа через европейский газопровод OPAL, считают эксперты. Однако у России есть свои козыри — в первую очередь это достраивающийся газопровод «Северный поток — 2».

В четверг, 19 сентября, в Брюсселе начинается очередной раунд трёхсторонних переговоров по вопросу продления или пересмотра контракта на транзит российского газа через Украину. В консультациях примут участие официальные представители Москвы, Киева и Еврокомиссии. Причём накануне сообщалось, что, согласно имеющемуся плану, заместитель председателя ЕК Марош Шевчович сначала встретится с украинской, а затем с российской делегацией.

У сторон осталось немного времени для того, чтобы достичь договорённости по новым условиям контракта, поскольку действие текущего договора закончится уже 31 декабря 2019 года.

Первый раунд консультаций состоялся летом 2018-го, но сторонам не удалось приблизиться к новому соглашению. Неудачно закончилась и следующая попытка договориться. Как заявила тогда российская сторона, важным условием компромисса должно стать урегулирование судебного спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Международном арбитражном суде Стокгольма.

Марош Шефчович

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© Radovan Stoklasa

Напомним, предметом тяжбы между госкомпаниями России и Украины стали тарифы на прокачку российского топлива — украинская сторона требует пересмотреть расценки на транзит в сторону увеличения. Также руководство «Нафтогаза» обвиняет российскую сторону в невыполнении условий по объёмам прокачанного газа.

В прошлом году арбитражный суд Стокгольма частично удовлетворил требования Киева, обязав российскую компанию выплатить $4,673 млрд. Но, поскольку ранее «Газпром» выиграл иск к «Нафтогазу», часть встречных требований была зачтена и российская сторона осталась «должна» украинским партнёрам $2,56 млрд. Впрочем, это неокончательное решение, поскольку «Газпром» подал апелляцию.

Отказ Киева от исковых претензий может стать одним из вариантов урегулирования спора и важным условием для перезаключения контракта на транзит топлива через Украину, сообщили ранее в «Газпроме». Однако украинская сторона не только отвергла это предложение, но и выставила серию ультиматумов российскому контрагенту.

Ещё в преддверии второго раунда консультаций по транзиту «Нафтогаз» направил новый иск в Стокгольмский арбитраж на сумму в $12 млрд. В Киеве посчитали, что российская сторона должна «компенсировать» убытки Украины от обесценивания украинских ГТС в результате создания альтернативных трубопроводов — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Отказаться от этих требований «Нафтогаз» обещает в том случае, если новый контракт на транзит топлива через Украину будет подписан на основе «европейских норм».

В трактовке руководства «Нафтогаза» это означает перенос точки «входа» российского газа на европейский рынок с границы Украины и ЕС на украинско-российскую границу.

В рамках этой модели платить за услуги транзита топлива Киеву будет уже не «Газпром», а Евросоюз. Об этом ранее сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Сроки и объёмы

Стоит отметить, что как офис нового украинского президента Владимира Зеленского, так и сформированный в августе кабинет министров страны долгое время уклонялись от обозначения своей позиции по будущему контракту. 14 сентября украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой по транзиту газа.

Буквально накануне консультаций министр энергетики Украины Алексей Оржель прояснил позицию официального Киева: глава энергетического ведомства заявил, что украинская сторона поддержит на переговорах позицию Еврокомиссии.

«У нас есть позиция, которую озвучил господин Шефчович, еврокомиссар, мы поддерживаем её. Там были названы определённые объёмы относительно транспортировки и определённые сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию: 60 (млрд куб. м газа в год. — RT) плюс 30 (млрд куб. м газа в год. — RT) — и на десять лет», — приводит слова Оржеля агентство УНИАН.

Таким образом, Киев рассчитывает на заключение длительного контракта на транзитную поставку по меньшей мере 60 млрд куб. м голубого топлива ежегодно.

Офис компании «Нафтогаз»

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Кроме того, министр сообщил о решении кабмина реализовать давно обсуждавшийся шаг — создать отдельную компанию для управления ГТС Украины. Сейчас газотранспортную сеть страны контролирует дочерняя фирма «Укртрансгаза», основанного НАК «Нафтогаз». Новая компания будет передана в ведение Министерства финансов, пояснил Оржель.

«Теперь у Украины есть все элементы, чтобы подписать два договора: договор интерконнектора (с Польшей. — RT) и договор транспортировки газа с российской стороной», — добавил министр.

По словам главы украинского Минэнерго, у Киева есть все возможности для того, чтобы создаваемый независимый оператор ГТС мог работать, «как того требует Третий энергетический пакет и европейское законодательство».

Напомним, Третий энергетический пакет был принят Евросоюзом в 2009 году. Согласно его нормам, одна компания не может использовать все мощности газопровода. Не менее 50% объёма должно оставаться доступным для конкурирующих поставщиков. Кроме того, одна и та же компания не может одновременно и владеть газопроводом, и добывать прокачиваемое через него топливо.

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По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и преподавателя Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, Москва ничего не потеряла бы от перехода на транзит по европейским правилам.

«Украинская ГТС может прокачивать до 200 млрд куб. м газа в год, половины от этого объема с излишком хватило бы для того, чтобы «Газпром» выполнил свои обязательства перед европейскими потребителями. Зато в рамках европейских норм тарифы на транзит были бы более открытыми, и Киев не мог бы откровенно завышать стоимость услуг», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ранее нормы Третьего энергопакета были применены в отношении поставок российского газа по европейскому газопроводу OPAL по жалобе польской энергетической компании PGNiG. В 2018 году решением Высшего земельного суда Дюссельдорфа обеспечительные меры по иску польской стороны были отменены и поставки российского топлива были восстановлены в прежних объёмах. Однако незадолго до третьего раунда консультаций по транзиту газа через территорию Украины вновь по жалобе польской стороны суд ЕС аннулировал решение, согласно которому «Газпром» мог использовать все мощности OPAL. По мнению экспертов, это решение было направлено на укрепление позиции Киева и Еврокомиссии в предстоящих переговорах с Москвой.

«Скорее всего, Еврокомиссия будет требовать, чтобы Россия по максимуму использовала ГТС Украины. На это как раз и указывает недавнее решение по газопроводу OPAL, которое стало большой неожиданностью для многих», — отметила в комментарии RT старший аналитик международной страховой компании Coface Анна Кокорева.

Газопровод OPAL в Грайфсвальде, Германия

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© Nord Stream AG

Одним из ключевых вопросов, по которым сторонам предстоит найти компромисс, являются сроки будущего контракта. Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак предлагал Киеву продлить действующий контракт по транзиту газа на текущих условиях. Однако и Украина, и Еврокомиссия настаивают на заключении нового договора сроком как минимум на десять лет. По словам Мароша Шефчовича, сохранение долгосрочного транзита газа через Украину «стратегически важно» для энергетической безопасности Европы.

«Еврокомиссия, у которой требования полностью совпадают с позицией Киева, ратует за долгосрочный контракт, который продлится минимум десять лет, в то время как «Газпром» стоит на ровно противоположной позиции. Нам если этот контракт и нужен, то не дольше, чем на год-два», — пояснил в комментарии RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Кроме того, у сторон есть серьёзные расхождения по объёмам будущего транзита. По словам эксперта, украинская сторона хочет, чтобы уровень прокачки российского газа составлял не менее 40 млрд куб. м газа в год — это точка рентабельности всей украинской газотранспортной системы.

«Эти ожидания не стыкуются с позицией «Газпрома», для которого «потолок» украинского транзита составляет 10—15 млрд куб. м в год», — подчеркнул Пасечник.

Конфликтное русло

По мнению экспертов, Москва идёт на переговоры с сильной позицией, поскольку прокладка трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» уже близится к завершению. Как сообщили 17 сентября в «Газпроме», строительство магистрали завершено на 80%.

«Скорый запуск «Северного потока — 2», несомненно, укрепляет позиции Москвы на переговорах. Появление новой транзитной нитки позволит в случае необходимости перенаправить газ с украинского направления на балтийское. И в Киеве это прекрасно понимают», — отметила Анна Кокорева.

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По мнению эксперта, у сторон есть шансы договориться о новом контракте до конца года — и заинтересована в поиске компромисса в первую очередь Украина.

«Не стоит забывать о том, что Россия инициировала иски о прекращении транзита через Украину в международные суды, Москва готовится к тому, чтобы полностью прекратить транзит в этом направлении. В том конфликтном русле, в котором находятся сегодня отношения с «Нафтогазом», их продлевать трудно. России новый транзитный контракт будет выгоден только при условии вменяемых транзитных платежей», — подчеркнула Кокорева.

Похожей точки зрения придерживается и Игорь Юшков. По мнению эксперта, на прорыв в текущем раунде переговоров рассчитывать не приходится.

«Максимум, чего можно ожидать, — это каких-то подвижек в позициях сторон и относительно конструктивного тона переговоров, поскольку часть переговорщиков с украинской стороны сменилась. В перспективе есть шансы на временный компромисс. К примеру, будет подписан краткосрочный договор, как этого требует Москва, но объёмы транзита будут заложены в нём на уровне 60—70 млрд куб. м газа, как хотел бы Киев», — подытожил эксперт.