«Политический шаг»: постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

«Газпром» снизил поставки через газопровод OPAL. Это связано со вступившим в силу решением суда Евросоюза, согласно которому компания может использовать не более 50% мощностей. По словам экспертов, это политическое решение, которое не приведёт к повышению конкуренции: у других поставщиков нет доступа к газопроводу.

Ограничения суда Евросоюза в отношении газопровода OPAL вступили в силу. Теперь у «Газпрома» нет доступа к части его мощностей. Компания сократила прокачку по этому маршруту.

Напомним, OPAL — сухопутное ответвление «Северного потока». В 2016 году Еврокомиссия позволила «Газпрому» использовать дополнительные мощности газопровода, а не только 50%, как это предусмотрено Третьим энергопакетом ЕС. Однако Польша подала иск, чтобы отменить это решение, и Европейский суд юстиции его удовлетворил.

«Суд первой инстанции постановил: аннулировано решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, пересматривающее условия изъятий для газопровода OPAL в том, что касается доступа третьих компаний и тарифного регулирования», — приводит ТАСС текст решения суда.

При этом отмечалось, что Еврокомиссия, позволив «Газпрому» пользоваться всеми мощностями OPAL, нарушила «принцип энергетической солидарности». Эта формулировка вызывает вопросы, отметил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. В интервью Интерфаксу он напомнил, что «Северный поток» был признан проектом общеевропейского интереса.

«Поэтому, если «СП-1» остаётся проектом общеевропейского интереса, непонятно, как использование газа, поступающего из него в местную германскую сеть OPAL, может нарушать энергетическую солидарность ЕС», —подчеркнул он.

В российском правительстве отметили, что анализируют ситуацию, и подчеркнули, что ещё есть возможность оспорить это решение.

«Мы сейчас разбираемся, решение принято совсем недавно. Дайте нам с этим разобраться, собраться с мыслями, и мы подумаем, каким образом будем реагировать на это судебное решение. Всё-таки это не последняя инстанция, есть ещё возможность обжаловать», — сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Мотивы Польши

В Польше приветствовали решение европейского суда. По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, для Варшавы «представляла угрозу монополистическая сила «Газпрома».

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«Это даёт нам беспрецедентную (энергетическую. — RT) безопасность по сравнению с ситуацией, которая была несколько лет назад. Но мы хотим быть одновременно дистрибьютором газа и получать от этого выгоду, — подчеркнул глава польского кабмина. — Поэтому для нас представляла угрозу монополистическая сила «Газпрома», которая была бы усилена, если бы не сегодняшнее решение суда ЕС».

Более того, согласно польской позиции, ограничение мощностей OPAL и, как следствие, «Северного потока» имеет большое значение ввиду истекающего в конце этого года контракта на транзит российского газа через Украину.

«Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL «Газпрому» придётся сократить использование «Северного потока», поэтому он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжать трёхсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной», — говорится на сайте польского правительства.

Речь идёт о трёхсторонних переговорах между Москвой, Брюсселем и Киевом о продолжении транзита после 2019 года. Отметим, что Россия неоднократно выражала готовность продолжать перекачку газа по территории Украины в случае урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом»и предоставления взаимовыгодных условий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Reuters

© Marcin Goclowski

«Физически никто не может прийти в точку начала»

По мнению экспертов, решение суда Евросоюза носит политический характер. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что если OPAL начинается с «Северного потока», то и требование освобождать 50% его мощности бесполезно.

«Конечно, это политический шаг. Они применяют антимонопольное законодательство, которое призвано развивать конкуренцию. Зачем нужно освобождать 50% мощности газопровода? По задумке законодателей, это должно позволить конкуренции возникнуть. Но когда физически никто не может прийти в точку начала газопровода OPAL, там неоткуда взяться альтернативным поставщикам», — сказал он RT.

Юшков подчеркнул, что Россия зарекомендовала себя как надёжный поставщик газа. В связи с этим отношение к поставкам из РФ должно быть сугубо экономическое, убеждён эксперт.

«Если объективно смотреть на вещи, мы уже 50 лет поставляем свой газ в Западную Европу, в Восточную Европу ещё больше, и никогда не применяли его в качестве какого-то энергетического оружия, в чём нас обвиняет администрация США. Непонятно, в чём нас обвиняют. Понятно, что они политизируют поставки российского газа в Европу», — отметил аналитик.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, решение суда ограничить доступ к OPAL объясняется тем, что в Евросоюзе смогли накопить достаточное количество газа в хранилищах и подготовиться к отопительному сезону. Однако, если наступят аномальные холода, есть вероятность, что «Газпрому» вернут доступ к газопроводу, допустил эксперт в разговоре с RT.

«Я думаю, что зима покажет, и в случае, если будет реальный дефицит и какие-то аномально холодные периоды, решение может быть пересмотрено. Пока всё благополучно, снова решили вернуться к подобной политике», — считает Пикин.

Споры в ВТО

OPAL соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его проектная мощность — 36,5 млрд куб. м в год. Его строительство стоило около €1 млрд и было завершено в 2011 году.

В свою очередь, Третий энергетический пакет был принят Евросоюзом в 2009 году. Согласно заявленной цели, он должен защищать эту сферу от монополий и поддерживать конкурентную борьбу. Он запрещает одной компании использовать весь газопровод — не менее 50% мощностей должны быть доступны для конкурентов или же и вовсе оставаться свободными. Также запрещается одной и той же компании как владеть газопроводом, так и добывать топливо.

Однако Россия в 2018 году сумела через Всемирную торговую организацию оспорить некоторые из положений энергопакета. Среди них было и ограничение на использование мощностей OPAL. Тогда в Москве приветствовали это решение Третейской группы ВТО и отмечали, что они «способы улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС». Евросоюз подал апелляцию, чтобы оспорить решение организации.