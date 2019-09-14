Постпред России прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу OPAL

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью Интерфаксу заявил, что считает противоречивым решение суда ЕС по газопроводу OPAL, в котором говорится о якобы нарушении «принципа энергетической солидарности» ЕС.
Постпред России прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу OPAL
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

По его словам, OPAL является одним из продолжений газопровода «Северный поток — 1» и строящегося «Северного потока — 2».

«Поскольку на сегодняшний день «СП-2» ещё не достроен, то в судебном решении речь идёт об ограничениях поставок по «СП-1», — заявил он. 

Чижов напомнил, что «Северный поток — 1» во время строительства был объявлен ЕС «проектом общеевропейского интереса».

«Поэтому, если «СП-1» остаётся проектом общеевропейского интереса, то непонятно, как использование газа, поступающего из него в местную германскую сеть OPAL, может нарушать энергетическую солидарность ЕС», — заявил постпред России. 

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

OPAL — трубопровод-отвод, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

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