Постпред России прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью Интерфаксу заявил, что считает противоречивым решение суда ЕС по газопроводу OPAL, в котором говорится о якобы нарушении «принципа энергетической солидарности» ЕС.

По его словам, OPAL является одним из продолжений газопровода «Северный поток — 1» и строящегося «Северного потока — 2».

«Поскольку на сегодняшний день «СП-2» ещё не достроен, то в судебном решении речь идёт об ограничениях поставок по «СП-1», — заявил он.

Чижов напомнил, что «Северный поток — 1» во время строительства был объявлен ЕС «проектом общеевропейского интереса».

«Поэтому, если «СП-1» остаётся проектом общеевропейского интереса, то непонятно, как использование газа, поступающего из него в местную германскую сеть OPAL, может нарушать энергетическую солидарность ЕС», — заявил постпред России.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

OPAL — трубопровод-отвод, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.