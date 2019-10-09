«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что не видит смысла в продлении газового контракта с российским «Газпромом» на действующих условиях, передаёт Интерфакс.

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

По его словам, новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения, регулирующего вопрос присоединения сетей.

Коболев добавил, что сразу за подписанием документа последует обсуждение доступных мощностей, их количества, необходимого «Газпрому», а также возможных сроков и тарифов.

«Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты», — подчеркнул он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через Украину в Европу, поскольку «ситуация по сравнению с десятилетней давностью значительно изменилась».

2 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор.

Позднее в «Нафтогазе» отметили, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит газа с Россией на год.

Эксперт Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что, «если украинские власти захотят, они вполне могут успеть к концу этого года вычленить компанию — оператор газотранспортной системы из общей системы «Нафтогаза» и внедрить европейские законы».

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