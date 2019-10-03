В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.

«Нам такие варианты никто не предлагал», — написал он.

Таким образом он ответил на комментарий пользователя о том, рассматривается ли вариант продления транзитного контракта на год или подписания «полностью нового с новыми условиями».

Ранее кандидат на пост еврокомиссара по энергетике в новом составе Еврокомиссии Кадри Симсон заявила, что результатом трёхсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и ЕС должно стать подписание соглашения до конца 2019 года.

2 октября президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор.

Подробнее — в материале RT.