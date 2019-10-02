Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
  • РИА Новости

«Если она (Украина. — RT) не сможет этого сделать (имплементировать энергетическое законодательство Европы до конца года. — RT), что вполне вероятно (существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые украинским партнёрам ещё нужно пройти, это не очень просто будет сделать), то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку», — сказал президент на форуме «Российская энергетическая неделя».

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев на трёхсторонних консультациях по газу с участием ЕС предложит России заключить новый транзитный контракт на десять лет

В сентябре сообщалось, что Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.  

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